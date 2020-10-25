Hindistan Merkez Bankası Başkanı Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Hindistan'da Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Covid-19'a yakalandığını aktararak, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Asemptomatiğim ve çok iyi hissediyorum. İzolasyonda çalışmaya devam edeceğim. Hindistan Merkez Bankası'ndaki çalışmalar normal bir şekilde devam edecek" dedi.

Das, Hindistan'da Covid-19'a yakalanan son üst düzey isim oldu. Das'tan önce İçişleri Bakanı Amit Shah da dahil olmak üzere birçok üst düzey Hintli politikacı virüse yakalanmıştı.

Hindistan'da şu ana kadar toplam 7 milyon 873 bin 583 kişi Covid-19'a yakalanırken, 118 bin 619 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, dünyada salgından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunuyor. - YENİ DELHİ