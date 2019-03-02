Son Dakika Haberleri: Hindistan, Pakistan Tarafından Alıkonulan Pilotun Pakistan'ı Öven Sözlerini Baskı Altında...

Hindistan, Pakistan Tarafından Alıkonulan Pilotun Pakistan'ı Öven Sözlerini Baskı Altında...

23 dakika önce

Hindistan, Pakistan'tan tarafından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilotun Pakistan'ı övdüğü videoların baskı altında çekildiğini açıkladı.

Hindistan, Pakistan Tarafından Alıkonulan Pilotun Pakistan'ı Öven Sözlerini Baskı Altında..., System.String[]
Hindistan, Pakistan'tan tarafından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilotun Pakistan'ı övdüğü videoların baskı altında çekildiğini açıkladı.

Hindistan Medyası Hindistan Hava Kuvvetlerine dayandırdığı haberlerinde Pakistan'tan tarından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilot Abhinandan Varthaman 'ın Pakistan'ı övdüğü ve Hint medyasını 'savaş histerisi' içeren yayın yaptığı için eleştirdiği videoların baskı altında çekildiğini öne sürdü.

Pakistan Dışişleri Bakanı: "Biz 'barış istiyoruz' mesajını iletmek istedik"

Öte yandan iki ülke arasında yaşanan kriz üzerine BBC Urdu'ya röportaj veren Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshiy Pakistan üzerinde Hintli pilotu serbest bırakmaları için hiçbir baskı ve zorlamanın olmadığını belirterek, " Onlara 'sizin kederinizi arttırmak istemiyoruz, vatandaşlarınızın acı çekmesini istemiyoruz, biz barış istiyoruz' mesajını iletmek istedik" dedi. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Politika
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