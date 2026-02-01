Hindistan ve Arap Ülkelerinden Filistin Çağrısı - Son Dakika
Hindistan ve Arap Ülkelerinden Filistin Çağrısı

01.02.2026 20:31
Hindistan ve Arap ülkeleri, bağımsız Filistin Devleti için adil barış çağrısında bulundu.

Hindistan ile Arap ülkeleri, "bağımsız ve yaşanabilir" Filistin Devleti'nin kurulması çağrısında bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen İkinci Hindistan-Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, tarafların ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Arap Barışı Girişimi doğrultusunda Orta Doğu'da "adil, kapsamlı ve kalıcı barışın" sağlanmasına olan bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

1967 sınırları temelinde İsrail ile barış içinde yan yana yaşayacak "egemen, bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin Devleti" kurulması çağrısında bulunulan bildiride, Filistinin halkının "devredilemez haklarının" desteklendiği ifade edildi.

Bildiride, ilgili tüm taraflara ateşkes anlaşmasının uygulanmasına tam olarak uyma çağrısında bulunulduğu ve Gazze Şeridi'nde yardım, iyileştirme ve yeniden inşa sürecini kapsayan Arap-İslam planının başlatıldığı kaydedildi.

Gazze'de insani yardım faaliyetlerine yeterli, sürekli ve engelsiz erişimin sağlanmasının gerekliliğine işaret edilen bildiride, yardım kuruluşları ile uluslararası ve insani örgütlerin bölgedeki faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Bildiride ayrıca, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına saygı gösterilmesi ve ülkenin egemenliğine yönelik tüm ihlallerin sona erdirilmesi talep edildi.

Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğe işaret edilen bildiride, Somali'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, Yemen'in güvenliğini zayıflatmayı veya toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi amaçlayan her türlü eylemin kınandığı belirtildi.

Kaynak: AA

