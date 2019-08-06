Hiroşima'da atom bombasının simgesi: 3 yaşında bisikletiyle gömülen Shin'in hikayesi
1 saat önce
ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası bütün şehri yıktı.
ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası bütün şehri yıktı. Saldırıda 3 yaşında ölen Shinichi'nin bisikleti o dönemin simgeleri arasında. Acı hatırası olan bisiklet bugün Hiroşima Barış Anıt Müzesi'nde sergileniyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:36
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