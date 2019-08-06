Son Dakika Haberleri: Hiroşima'da atom bombasının simgesi: 3 yaşında bisikletiyle gömülen Shin'in hikayesi
Son Dakika Dünya Haber

Hiroşima'da atom bombasının simgesi: 3 yaşında bisikletiyle gömülen Shin'in hikayesi

1 saat önce

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası bütün şehri yıktı.

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası bütün şehri yıktı. Saldırıda 3 yaşında ölen Shinichi'nin bisikleti o dönemin simgeleri arasında. Acı hatırası olan bisiklet bugün Hiroşima Barış Anıt Müzesi'nde sergileniyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı
Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor 96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:00:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hiroşima'da atom bombasının simgesi: 3 yaşında bisikletiyle gömülen Shin'in hikayesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]