Hırsız sandılar, kamerayı izleyince şoke oldular: Meğer restoranı...

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir restoranın sahipleri, iş yerinin dağıldığını görünce hırsızlık yaşandığını düşündü. Ancak güvenlik kameralarını inceleyen işletme sahipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Restorana girenlerin insan değil, bir grup rakun olduğu ortaya çıktı.

RESTORANI DAĞINIK HALDE BULDULAR

Arkansas'ta faaliyet gösteren restoranın sahipleri, iş yerlerine geldiklerinde içerideki eşyaların dağıldığını ve ortalığın karıştığını fark etti. İlk bakışta restoranın hırsızlar tarafından soyulduğunu düşünen işletme sahipleri, hemen güvenlik kameralarını kontrol etti.

KAMERALARDA RAKUNLAR ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik görüntülerini izleyen işletme sahipleri, beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Restorana giren davetsiz misafirlerin rakunlar olduğu görüldü.

Gece saatlerinde içeri giren rakunların restoranın çeşitli bölümlerinde dolaştığı ve ortalığı karıştırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

RESTORAN GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olayın ardından restoranın bir süreliğine kapatıldığı ve iş yerinde temizlik yapıldığı belirtildi. Hırsızlık şüphesiyle başlayan olayın rakunların baskını olduğunun anlaşılması ise yaşananları oldukça sıra dışı hale getirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.