Son dakika haberleri! Hırsız ve definecilerden bıktı, köyü güvenlik kameralarıyla donattı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hırsız ve definecilerden bıktı, köyü güvenlik kameralarıyla donattı

Son dakika haberine göre Bursa'da doğal güzellikleriyle ön plana çıkan köye hırsız ve defineciler dadandı.

Son dakika haberleri! Hırsız ve definecilerden bıktı, köyü güvenlik kameralarıyla donattı, System.String[]

Bursa'da doğal güzellikleriyle ön plana çıkan köye hırsız ve defineciler dadandı. Hırsız ve definecilerin önünü kesmek isteyen muhtar, köye kendi cebinden 75 bin liralık kamera sistemi kurdurdu.

Keles ilçesine bağlı Gököz köyü, defineci ve hırsızların uğrak yeri haline geldi. Köyde bulunan tarihi mezarlık, define avcıları tarafından talan edildi. Mezar taşlarını kıran defineciler her yeri kazarak çukurlar açtı. Köydeki bir kaç eve giren hırsızlar da avizeye kadar her şeyi çalınca köyün muhtarı İdris Aydın, hırsız ve definecilerin önüne geçmek için köye gece kamera sistemi kurdurdu. Siste ve yağmurlu havalarda bile mükemmel görüntü kalitesi sağlayan güvenlik kamerası kuruldu. Köye son sistem 75 bin liralık kamera sistemi kurduran muhtar, parasını muhtarlık maaşıyla ödüyor.

Kurulan sistemle artık köyde hiç hırsızlık olmazken, defineciler de gelmez oldu. Muhtar ve köylüler köyün her noktasını gözetleyen kamera sistemiyle cep telefonların canlı olarak izleyebiliyor. Kamera sisteminin taksitlerini ödemek için muhtarın maaşı yetmezken, kalanını da cebinden ödüyor. Muhtar köye hizmet için maaş almazken, köylüler tarafından çok seviliyor.

Köylerinin defineciler ve hırsızların uğrak yeri olduğunu ifade eden Gököz Muhtarı İdris Aydın, "Köyümüzde tarihi bir mezarlık var. Köyümüz kurulmadan evvel bu mezarlık varmış. Buradan ipek yolu geçtiği söyleniyor. Bu kayıtlarda da belli. Defineciler bunu duymuş, sürekli burayı kazıyorlar. Mezarlıkta bulunan tarihi lahitleri tahrip edip her yerini kazmışlar. Bunun önüne geçmek için köyümüze kamera sistemi kurmaya karar verdik. Köyümüzün çevresini, tek bir kör nokta kalmamak şartıyla güvenlik kamera sistemiyle donattık. Bu kameralar hareket edebilme özelliğine sahip. Gece görüş özelliği var. Kamera sistemini köylüler telefonlarından canlı olarak izleyebiliyor. Şüpheli durumda kamera kayıtlarını güvenlik güçleriyle paylaşıyoruz. Kamera sitemini 75 bin liraya kurdurduk. Bu sistemin parasını cebimden ödüyorum. Muhtarlık maaşımın tamamıyla sistemin taksitlerini ödüyorum. Ben muhtarlık maaşımı hiç almıyorum, bunu köyüme hizmet için ödüyorum. Köyümüzde iki büyük hırsızlık oldu, evdeki her şeyi çalmışlar. Kamera sistemini kurduktan sonra ne hırsız ne defineci geldi. Kamera sistemi sayesinde hırsız ve definecilerden kurtulduk. Köyümüzün güvenlikli olduğunu duyanlar köyümüze büyük rağbet gösteriyor. Herkes buradan yer almaya çalışıyor" dedi.

(İHA)

İdris Aydın, Muhtar, Kamera, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hırsız ve definecilerden bıktı, köyü güvenlik kameralarıyla donattı - Son Dakika

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