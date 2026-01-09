Hırsızlık Suçundan 20 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Van'da hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, illegal yollarla yurt dışına kaçmak için Van'a geldiği tespit edilen ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 137 saatlik kamera incelemesi ve detaylı saha çalışmaları sonucu şahıs İpekyolu ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - VAN