Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan M.A.G. (44), jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE