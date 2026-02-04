Hırsızlık Şüphelisi Afyonkarahisar\'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 20 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde T.G. isimli şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR