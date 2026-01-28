Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçedeki bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan K.K, Ardanuç Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Artvin Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Esnafın ihbarı üzerine güvenlik kamera kayıtları izlenerek kimliği belirlenen K.K, sırt çantasında bir miktar para, ziynet ve elektronik eşya ile Cehennem Deresi Kanyonu mevkisinde yakalanmıştı.