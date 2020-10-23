Hırsızlıktan tutuklanan kadına, 900 lira da maske cezası - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çok sayıda hırsızlık suçundan polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gizem Y.'ye (23), maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira da idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinden toplam 2 bin 75 lira ve 1 çift altın küpe çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Gizem Y. isimli kadın olduğunu belirledi. Gizem Y., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Gizem Y.'nin maske takmadığı da tespit edildi. Şüpheliye, koronavirüs önlemlerine uymadığı gerekçesiyle de 900 lira idari para cezası kesildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gizem Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.