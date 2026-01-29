Hırvat Büyükelçi Oylamada Yer Aldı

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Cvitanovic, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Cvitanovic, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçerek, "İnsanlar hayatları için büyük bir tehlike olmasına rağmen yiyecek bulmaya çalışıyor. Her an onlar için ölümcül olabilecek bir şey olabilir. Bu, o insanların her gün yaşadıkları gerçek tehlikeyi gösteriyor. Bence herkes bu insanların çok kötü durumda olduklarını, her gün ölümcül olabilecek koşullarda yaşadıklarını bilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafına oy veren Cvitanovic, "Bu fotoğrafı seçtim çünkü bu fotoğraf, engelli gençlerin toplumda bir yer bulabileceklerini ve sahip oldukları özel yetenekleri sergileyebileceklerini gösteriyor." dedi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" karesini tercih eden Cvitanovic, "Bu, çok güçlü ikili işbirliğimizin bir parçasını gösteriyor. Hırvatistan, Bayraktar şirketiyle çeşitli şekillerde işbirliği yapıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Cvitanovic, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını oylayarak, "Voleybol, Hırvatistan'da da çok popüler bir spor dalı. Türk voleybol takımının başarılarını görmek gerçekten muhteşem." ifadelerini kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" fotoğrafını beğenen Cvitanovic, "Gülümseyen tilkinin bu fotoğrafı, varlığımızın önemli bir parçası olan doğanın, hala her insanı güldüren ve daha fazla özen göstermemiz gerektiğini düşündüren anlar yaşattığını gösteriyor." yorumunu yaptı.

Cvitanovic, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını beğenerek, "Bu kareyi seçtim çünkü hayvanlar ve insanlar arasındaki bağı gösteriyor." dedi.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.