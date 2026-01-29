Hırvat Büyükelçi Oylamada Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hırvat Büyükelçi Oylamada Yer Aldı

Hırvat Büyükelçi Oylamada Yer Aldı
29.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Cvitanovic, 2025 fotoğraf yarışmasında çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Cvitanovic, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Cvitanovic, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçerek, "İnsanlar hayatları için büyük bir tehlike olmasına rağmen yiyecek bulmaya çalışıyor. Her an onlar için ölümcül olabilecek bir şey olabilir. Bu, o insanların her gün yaşadıkları gerçek tehlikeyi gösteriyor. Bence herkes bu insanların çok kötü durumda olduklarını, her gün ölümcül olabilecek koşullarda yaşadıklarını bilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafına oy veren Cvitanovic, "Bu fotoğrafı seçtim çünkü bu fotoğraf, engelli gençlerin toplumda bir yer bulabileceklerini ve sahip oldukları özel yetenekleri sergileyebileceklerini gösteriyor." dedi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" karesini tercih eden Cvitanovic, "Bu, çok güçlü ikili işbirliğimizin bir parçasını gösteriyor. Hırvatistan, Bayraktar şirketiyle çeşitli şekillerde işbirliği yapıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Cvitanovic, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını oylayarak, "Voleybol, Hırvatistan'da da çok popüler bir spor dalı. Türk voleybol takımının başarılarını görmek gerçekten muhteşem." ifadelerini kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" fotoğrafını beğenen Cvitanovic, "Gülümseyen tilkinin bu fotoğrafı, varlığımızın önemli bir parçası olan doğanın, hala her insanı güldüren ve daha fazla özen göstermemiz gerektiğini düşündüren anlar yaşattığını gösteriyor." yorumunu yaptı.

Cvitanovic, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını beğenerek, "Bu kareyi seçtim çünkü hayvanlar ve insanlar arasındaki bağı gösteriyor." dedi.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvat Büyükelçi Oylamada Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
TikTok’un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

15:00
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:29
112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 15:30:22. #7.11#
SON DAKİKA: Hırvat Büyükelçi Oylamada Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.