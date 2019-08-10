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Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 82. Yıl Mahallesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Bahşi K. (40) idaresindeki 16 CCY 10 plakalı otomobil ile Emet istikametine seyretmekte olan A.Rıza C.'nin (24 ) kullandığı 43 KN 742 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Halil K. (69) ve Derya C. (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen ambulanslarla Halil K. Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, diğer yaralı Derya C. (23) ise Hisarcık Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Kaza sonucu her iki araçta maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE) - KÜTAHYA
Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
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