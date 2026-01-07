Hisarcıklıoğlu'ndan E-Ithalat Açıklaması

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalatın hem tüketiciler hem KOBİ'ler için ciddi riskler oluşturduğuna işaret ederek, bu konuda alınan önlemleri yerinde bulduğunu ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Denetimsiz e-ithalat; tüketici için risk teşkil eden, KOBİ'leri haksız rekabete uğratan ciddi bir sorundu. Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2025'te yaptığı denetimler basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81'inin riskli olduğunu gösteriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu dönemin sonlandırılması son derece yerindedir. Tüm dünya gibi Türkiye'nin de gümrüklerinde gerekli denetimleri yapmaya başlamasından daha doğal bir şey olamaz. Tüketicilerimizi, yerli üretimi, yurt içi e-ticaret platformlarını ve adil rekabeti koruyan bu kararlı adımlar için Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Ticaretin de sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır" dedi.