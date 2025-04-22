Tapular için yeni şart yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Tapular için yeni şart yürürlüğe girdi

Tapular için yeni şart yürürlüğe girdi

Hisseli tapularla ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgiye göre, düzenlemeler, hisseli tapu sahiplerinin mülkiyet haklarını ve süreci etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor. En önemli değişiklik ise hisse sahiplerinin satış durumlarında hissedarların hak kaybına uğramamaları için 90 gün içerisinde harekete geçmeleri gerekiyor.

22.04.2025 09:34
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşınmaz satışlarında devreye giren ön alım hakkı konusunda süre hatırlatmasında bulundu. Buna göre satış durumlarında hissedarların hak kaybına uğramamaları için 90 gün içerisinde harekete geçmeleri gerekiyor.

Miras veya satın alma yoluyla hissedar olanların, diğer hissedarların taşınmazdaki paylarını satması durumunda öncelikli satın alma hakkına sahip. Bu hak, Türk Medeni Kanunu kapsamında "ön alım hakkı" ya da diğer adıyla "şufa hakkı" olarak tanımlanıyor. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için belirli süre sınırları bulunuyor.

Eğer hissedarlar arasında bir satış işlemi gerçekleşmişse ve bu durum diğer paydaşlara noter yoluyla bildirilmişse, alıcıya karşı açılacak ön alım davası için tanınan süre sadece 90 gün. Bu süre içinde yasal işlem başlatılmazsa, söz konusu öncelikli alım hakkı tamamen ortadan kalkıyor.

SATIŞLAR İPTAL EDİLEBİLİR

Satış sırasında diğer hissedarlardan alınacak bir ön alım hakkından feragatname, olası hukuki ihtilafların önüne geçiyor. Feragatname alınmadığı durumlarda ise diğer hissedarlar, satışın ardından mahkemeye başvurarak söz konusu işlemin iptali için dava açabiliyor. Bu davaların ise satış tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde açılması gerekiyor.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, satış işlemlerinde sürecin dikkatli takibini öneriyor. Vatandaşlara yapılan uyarıda, satışın noter aracılığıyla bildirildiği andan itibaren 90 gün içinde dava açılmaması durumunda, ön alım hakkının sona ereceği vurgulanıyor. Bu nedenle hisseli tapu sahiplerinin gelişmeleri yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Hisseli tapularda yaşanacak satış işlemleri karşısında mağduriyet yaşamamak için öncelikle satışın bildirilip bildirilmediği kontrol edilmeli. Satış bildirildiyse, 90 gün içinde hukuk yoluna başvurulmalı ya da önceden feragatname ile haklardan vazgeçildiği belgelenmeli. Aksi halde hissedarlar, taşınmaz üzerindeki öncelikli alım hakkını kalıcı olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Tapular için yeni şart yürürlüğe girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • okan sarı:
    sanki yeni haber miş gibi niye haber yapiyorsunuz bu uygulama yillardir var zaten. haber verilmişse 90 gün haber verilmemişse 2 yil boyunca ön alım hakkı mevcuttur. 6 0 Yanıtla
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