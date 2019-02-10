Son Dakika Haberleri: Hitler'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı

Hitler'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı

41 dakika önce

NUREMBERGER Nachrichten gazetesinde yer alan haberde, Nürnberg kentinde Weidler müzayede evi tarafından 19 bin ila 45 bin Euro'dan açık artırmaya çıkarılan tabloları satın alan kimsenin olmadığı belirtildi.

Hitler'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı, System.String[]
NUREMBERGER Nachrichten gazetesinde yer alan haberde, Nürnberg kentinde Weidler müzayede evi tarafından 19 bin ila 45 bin Euro'dan açık artırmaya çıkarılan tabloları satın alan kimsenin olmadığı belirtildi. Tabloların sahte olabilecekleri endişesiyle satılmadığı düşünülüyor. Savcılar, açık artırmadan 3 gün önce Hitler'in yaptığı söylenen 63 tabloya sahte olup olmadıklarını incelemek üzere el koymuştu.

Hitler'in, gençliğinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da ressam olma hevesiyle 2 bin civarında tablo yaptığı sanılıyor. Weidler müzayede evi, 2015 yılında Nazi Almanyası liderinin 10'dan fazla tablosunu yaklaşık 400 bin Euro'ya satmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:25 

Adolf Hitler, Güncel
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