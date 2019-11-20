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HİTÜ ve TSO'dan işbirliği protokolü

6 saat önce

Çorum'da Hitit Üniversitesi (HİTÜ) ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) sanayide çalışanların teknolojik altyapılarını geliştirmek üzere sertifikalı eğitim programı düzenlenecek.

HİTÜ ve TSO'dan işbirliği protokolü, System.String[]

Çorum'da Hitit Üniversitesi (HİTÜ) ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) sanayide çalışanların teknolojik altyapılarını geliştirmek üzere sertifikalı eğitim programı düzenlenecek.

"Çorum Sanayisinde Çalışan Teknik Personel için Uygulamalı Eğitim" Programı işbirliği protokolü, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından imzalandı.

Öztürk, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Erol Olçok Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, TSO ile üniversite-sanayi işbirliği konusunda somut adımlar atıldığını söyledi.

Eğitim projesinin de iki kurumun ortak çalışmalarından biri olduğunu belirten Öztürk, "Daha önce teknik öğrencilerimizin eğitimlerinin bir bölümünü sanayi kuruluşlarında uygulamalı olarak almasını sağlayacak 7+1 ve 3+1 eğitim programlarını başlatmıştık. Şimdi yeni bir eğitim programı başlatıyoruz." dedi.

Eğitim programıyla üniversitedeki bilimsel potansiyelin, bilgi birikiminin ve altyapı imkanlarının ortak çalışmalarla sanayiye aktarılmasının hedeflediğini dile getiren Öztürk, "Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HÜBTÜAM) teknolojik ve akademik altyapısı kullanılarak Çorum sanayisinde çalışan teknik personelin teorik ve uygulamalı olarak bilgilerini güncellemesine yönelik eğitim vereceğiz. " diye konuştu.

Başaranhıncal da Çorum sanayisinin yetişmiş ara elemana ihtiyaç duyduğunu belirterek "İşinin uzmanı insanlara ihtiyacımız var. Bugün bu yaraya çare olmak için imzaları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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