Hizan\'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, kar yağışının ardından yol açma ve genişletme çalışmaları başlattı.

20 personelin 12 iş makinesiyle yürüttüğü çalışmalarda ilçe merkezindeki yollar kardan temizlendi.

Belediye Başkanı Yahya Şam, kış şartlarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Ekiplerin sürekli sahada olduğunu belirten Şam, "Ekiplerimiz ilçemizin her noktasında görev başında. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı planlı ve aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte sahada emek veren tüm personelimize ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.