Hızır Orucu İftarında Birlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Hızır Orucu İftarında Birlik Vurgusu

Hızır Orucu İftarında Birlik Vurgusu
11.02.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Büyükgümüş, Çubuk'ta Hızır Orucu programında birlik ve beraberliği güçlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Çubuk ilçesinde düzenlenen Hızır Orucu programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çubuk'a bağlı Ovacık Mahallesi'ndeki Ovacık Cemevi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükgümüş, Hızır'ın bolluk ve bereketi temsil ettiğini belirterek, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Büyükgümüş, "Bu sofrayı birlikte paylaşmak, kültürümüzün ve gönül bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

Program kapsamında oruçların kabul olması temennisiyle iftar sofrası kuruldu.

Programda bölgenin dedesi Ali Yahya Kalender tarafından Hızır Orucu hakkında bilgi verildi. Kalender ile Hüseyin Kesen Zahir eşliğinde Hızır ibadeti ve muhabbeti gerçekleştirildi.

İftar programının ardından Büyükgümüş tarafından Hüseyin Kesen'e bağlama hediye edildi.

Programa Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mücahit Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kanbur ve AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç katıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hızır Orucu İftarında Birlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 00:53:19. #7.11#
SON DAKİKA: Hızır Orucu İftarında Birlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.