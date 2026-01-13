HKP'den Venezuela'ya Taziye Ziyareti

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ABD saldırısında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Karan, ziyarete ilişkin "ABD emperyalizminin Venezuela'nın petrol ve doğal kaynaklarını zapt etmek ve ülkeyi açık sömürgesi haline dönüştürmek amaçlı bu saldırısı, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırı saldırı ve savaş suçudur" açıklamasını yaptı.

HKP, ABD'nin saldırılarında hayatını kaybedenler için Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sonuna kadar enternasyonal dayanışma görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz"

"Kahraman Gerilla Che'nin söylediği gibi 'İnsan soyunun en büyük düşmanı' ABD Emperyalist Haydut Devletinin Bolivarcı Venezuela'ya ve halkçı önderlerine yaptığı alçakça saldırı sonucunda 100'den fazla insan katledilmiş ve seçilmiş meşru Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores, uluslararası haydutluk suçu işlenerek kaçırılmıştır. Katledilen insanlarımızın 32'si, enternasyonalist dayanışma gereği Venezuela'da görev yapan Küba vatandaşıdır. ABD Emperyalizminin Venezuela'nın petrol ve doğal kaynaklarını zapt etmek ve ülkeyi açık sömürgesi haline dönüştürmek amaçlı bu saldırısı, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırı saldırı ve savaş suçudur. Nefretle kınıyoruz. İnanıyoruz ki ABD Emperyalizminin döktüğü kanın hesabı sorulacak. Venezuela Halkı ve halkçı önderliği zafere ulaşacak. Sonuna kadar enternasyonal dayanışma görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz."