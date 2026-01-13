HKP'den Venezuela'ya Taziye Ziyareti - Son Dakika
HKP'den Venezuela'ya Taziye Ziyareti

13.01.2026 17:01
Halkın Kurtuluş Partisi, ABD saldırısında hayatını kaybedenler için Venezuela Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ABD saldırısında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Karan, ziyarete ilişkin "ABD emperyalizminin Venezuela'nın petrol ve doğal kaynaklarını zapt etmek ve ülkeyi açık sömürgesi haline dönüştürmek amaçlı bu saldırısı, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırı saldırı ve savaş suçudur" açıklamasını yaptı.

HKP, ABD'nin saldırılarında hayatını kaybedenler için Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sonuna kadar enternasyonal dayanışma görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz"

"Kahraman Gerilla Che'nin söylediği gibi 'İnsan soyunun en büyük düşmanı' ABD Emperyalist Haydut Devletinin Bolivarcı Venezuela'ya ve halkçı önderlerine yaptığı alçakça saldırı sonucunda 100'den fazla insan katledilmiş ve seçilmiş meşru Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores, uluslararası haydutluk suçu işlenerek kaçırılmıştır. Katledilen insanlarımızın 32'si, enternasyonalist dayanışma gereği Venezuela'da görev yapan Küba vatandaşıdır. ABD Emperyalizminin Venezuela'nın petrol ve doğal kaynaklarını zapt etmek ve ülkeyi açık sömürgesi haline dönüştürmek amaçlı bu saldırısı, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırı saldırı ve savaş suçudur. Nefretle kınıyoruz. İnanıyoruz ki ABD Emperyalizminin döktüğü kanın hesabı sorulacak. Venezuela Halkı ve halkçı önderliği zafere ulaşacak. Sonuna kadar enternasyonal dayanışma görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, Venezuela, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
16:19
Oktay Kaynarca Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında
Oktay Kaynarca Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
