Hollanda'da jinekoloğun, donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan 17 çocuğu olduğu ortaya... - Son Dakika

Hollanda'da jinekoloğun, donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan 17 çocuğu olduğu ortaya...

Hollanda'da bir hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Jan Wildschut adlı jinekoloğun, kimliği bilinmeyen donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan en az 17 çocuğun babası olduğu belirtildi.

Hollanda'da jinekoloğun, donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan 17 çocuğu olduğu ortaya..., System.String[]

Hollanda'da bir hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Jan Wildschut adlı jinekoloğun, kimliği bilinmeyen donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan en az 17 çocuğun babası olduğu belirtildi.

Olay, Hollanda'nın Zwolle kentinde 1981-1993 tarihleri arasında meydana geldi. Bu yıllarda kentte bulunan Isala Hastanesi'nde jinekolog olarak görev yapan Jan Wildschut'un kimliği bilinmeyen donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan en az 17 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Wildschut'ın eylemlerinin 'ahlaki açıdan kabul edilemez' olduğu ifade edildi. Wildschut'ın hastanede çalıştığı dönemde, hastanenin donör sperm ile suni dölleme programına dahil olduğu ve daha fazla çocuğun babası olup olmadığının bilinmediği belirtildi. Olayın 2019'da ortaya çıkmasının ardından hastane, sperm bağışı konusunda 'daha şeffaf olmak için' söz konusu jinekoloğun ailesi ve donör çocuklarla birlikte kamuoyuna açıklama kararı aldı.


Hollanda, Sperm, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 22:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hollanda'da jinekoloğun, donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan 17 çocuğu olduğu ortaya... - Son Dakika Dünya

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