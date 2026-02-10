Hollanda'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
Hollanda'dan İsrail'e Kınama

10.02.2026 20:57
Hollanda, Batı Şeria'da İsrail'in kontrol artışını kınadı, iki devletli çözüme bağlı kaldığını belirtti.

Hollanda'nın, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran kararlarını kınadığı bildirildi.

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde kontrolü artırmayı hedefleyen yeni İsrail önlemlerini kınıyor." ifadesini kullandı.

Van Weel, "Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve müzakere edilmiş iki devletli çözümü daha da ulaşılmaz hale getirmektedir. İsrail'i bu kararları uygulamaktan güçlü şekilde vazgeçmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakının önünü açan kararının, bölgede barış ve istikrar için uluslararası çabaların gösterildiği bir dönemde gerilimi artıracağını vurgulayan van Weel, "Hollanda, güvenli bir İsrail'in yanında bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'ni öngören iki devletli çözüme olan sarsılmaz bağlılığını vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

