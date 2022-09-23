Bir ülke daha yeşil enerji için düğmeye bastı! - Son Dakika
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Bir ülke daha yeşil enerji için düğmeye bastı!

23.09.2022 11:32
Bir ülke daha yeşil enerji için düğmeye bastı!

Hollanda, konutlarda kullanılan güneş enerjisi sistemleri için aldığı Katma Değer Vergisi'ni kaldıracağını açıkladı.

Avrupa ülkeleri, Rusya krizi nedeniyle yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırdı. Hollanda, konutlarda kullanılan güneş enerjisi sistemleri için aldığı Katma Değer Vergisi'ni kaldıracağını açıkladı.

2021 yılının sonunda, yaklaşık 1.58 milyon Hollandalı, konutlarında güneş enerji sistemi kurdu. Toplam kapasitenin yaklaşık 5.6GW olduğu belirtiliyor.

Hollanda, güneş enerjisi sistemleri için KDV muafiyeti getiriyor

Hollanda vatandaşları, yenilenebilir enerji sistemleri için devlete yüzde 21 KDV ödüyor. Enerji krizi nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Hollanda, güneş enerjisiyle elektrik üretimine teşvik için KDV muafiyeti gerçekleştirecek.

Bir ülke daha yeşil enerji için düğmeye bastı!

Hollandalı güneş enerjisi analisti Peter Segaar, "2023 Vergi Planı paketi, henüz meclis gündeminde tartışılıyor. 2022'nin sonlarına doğru yeni yasanın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Meclis onayından sonra, ülkemizde yapılacak güneş enerji sistemleri için vergi muafiyeti sağlanacak." dedi.

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Binaya entegre fotovoltaik (BIPV) sistemlerin muafiyete dahil edilmediğini belirten Segaar, "BIPV kurulumları için ödenen KDV tutarının bir kısmı ev sahipleri tarafından edilebilir. Ancak, yeni tasarıda BIPV için yüzde 0 KDV ne yazık ki mevcut değil." ifadelerine yer verdi.

Hollanda hükümeti, şu anda çatı üstüne yerleştirilen güneş panelleri için vergi indirimi uyguluyor. Yeni tasarının meclisten geçmesiyle birlikte, Hollanda vatandaşlarının güneş paneli kurulumuna rağbet edeceği tahmin ediliyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Hollanda, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bir ülke daha yeşil enerji için düğmeye bastı! - Son Dakika

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