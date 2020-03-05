Hollanda plakalı cipte ölü bulunan emekli, beyin kanaması geçirmiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda plakalı cipte ölü bulunan emekli, beyin kanaması geçirmiş - Son Dakika

Hollanda plakalı cipte ölü bulunan emekli, beyin kanaması geçirmiş

6 saat önce

İZMİT'te, Seka Devlet Hastanesi'nin otoparkındaki Hollanda plakalı cipte ölü bulunan Nuri İnan Ağyar'ın (52), ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hollanda plakalı cipte ölü bulunan emekli, beyin kanaması geçirmiş, System.String[]

İZMİT'te, Seka Devlet Hastanesi'nin otoparkındaki Hollanda plakalı cipte ölü bulunan Nuri İnan Ağyar'ın (52), ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Hollanda'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İzmit'e taşındığı öğrenilen Ağyar'ın, sağlık kontrolü için hastaneye geldiği öğrenildi.

Olay, dün öğleden sonra, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Hollanda plakalı cipteki kişinin hareketsiz olduğunu görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine otoparka polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, özel kıyafetler giyerek, cipin sağ arka camını indirip, kapıyı açtı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler, önlem amaçlı kapıyı kapatarak, aracın camını bantladı. Polis ekipleri, cansız bedenin, Nuri İnan Ağyar'a ait olduğunu belirledi.

MUAYENE İÇİN HASTANEYE GELMİŞ

Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağyar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici ile otoparka götürüldü. Ağyar'ın, ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Hollanda'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İzmit'e taşındığı öğrenilen Nuri İnan Ağyar'ın, sağlık kontrolü için hastaneye geldiği, aracının içinde rahatsızlanarak, öldüğü belirtildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız
Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:17:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda plakalı cipte ölü bulunan emekli, beyin kanaması geçirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]