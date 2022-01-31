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Hollanda'ya iltica başvuruları 2021'de yüzde 80 arttı - Son Dakika

Hollanda'ya iltica başvuruları 2021'de yüzde 80 arttı

31.01.2022 11:54
Hollanda'ya iltica başvuruları 2021'de yüzde 80 arttı

Hollanda'ya iltica başvuruları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak yaklaşık 25 bine ulaştı.

Hollanda'ya iltica başvuruları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak yaklaşık 25 bine ulaştı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2021 yılının mülteci istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada, ülkeye iltica başvurularının 2021'de önceki yıla göre yüzde 80 artarak 24 bin 740 olduğu belirtildi.

Bunun 2015'teki sığınmacı krizinden bu yana en yüksek sayı olduğuna dikkati çekilerek, özellikle yılın son iki çeyreğinde başvuru sayılarının arttığı ifade edildi.

İltica başvuru sayısının 2020'de 13 bin 720 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, o dönemde Kovid-19 nedeniyle uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle sığınmacı sayısının düşük olduğuna vurgu yapıldı. Bu sayının 2019'da ise 22 bin 540 kişi olduğu ve bunun 2021'den yüzde 10 daha az olduğu kaydedildi.

İltica başvurularında ilk sırayı 8 bin 380 ile Suriyeliler aldı. Suriyelileri, 3 bin 5 ile Afganlar takip etti.

Geçen yıl ülkeye 10 bin 120 mültecinin geldiği, bunun 2020'ye göre 2,5 katı daha fazla olduğu belirtilirken, 2019'da ise ülkeye 4 bin 180 mültecinin geldiği aktarıldı.

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Hollanda, Mülteci, İltica, CBS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hollanda'ya iltica başvuruları 2021'de yüzde 80 arttı - Son Dakika
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