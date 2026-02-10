Honda'nın Karı Düşüyor

Honda Motor'un net karı Nisan- Aralık 2025 döneminde, bir önceki mali yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 düştü.

Honda, 2025 mali yılının 9 aylık sonuçlarını ve yılın geri kalanına yönelik beklenti ve hedeflerini açıkladı.

Şirketin Nisan-Aralık 2025 net karı, bir önceki mali yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 azalarak 465,4 milyar yene (3 milyar dolar) geriledi.

Honda'nın söz konusu dönemde net kar düşüşünde ABD menşeli gümrük tarifeleri ile küresel bazda Honda ürünlerine yönelik talep daralması etkili oldu.

Satış gelirlerinin yüzde 2,2 azalarak yaklaşık 15,9 trilyon yene (102 milyar dolar) gerilediği bu dönemde, işletme karı yüzde 48,1 düşüşle 591,5 milyar yene (3,8 milyar dolar) indi.

Japon üretici Nisan-Aralık 2024 döneminde 805,2 milyar yen net kar elde etmişti.