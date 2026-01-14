Honda Yeni 'H' Logosunu Tanıttı - Son Dakika
Honda Yeni 'H' Logosunu Tanıttı

14.01.2026 16:21
Honda, elektrikli ve hibrit modellerde kullanılacak yeni 'H' logosunu 2027'den itibaren tanıtacak.

Honda, otomobil iş kolunun simgesi olarak yenilenen "H" logosunu kullanacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo, planlanan uygulama takvimi kapsamında hem elektrikli (EV) hem de ana hibrit-elektrikli (HEV) modellerde yer alacak.

Logo değişimi, Honda'nın 2027'den itibaren tanıtılacağı yeni nesil araçlarıyla başlayacak. Yeni H logosu, bayiler, iletişim çalışmaları ve otomobil motor sporları faaliyetleri dahil olmak üzere Honda'nın diğer iş alanlarında da kademeli geçiş sağlanarak kullanılacak.

Elektrifikasyon ve akıllı teknolojilerin kullanımına özel bir vurgu yapan yeni H logosu, Honda'nın otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm sürecini nasıl ele almayı planladığını ve müşterilerine yeni değerler sunma hedefini simgeliyor.

İlk kez 1963'te tanıtılan H logosunun tasarımı yıllar içinde birçok kez değişmesine rağmen, "marka ruhunun özünü" yansıtmayı başardı. Son versiyon ise Honda 0 serisi dahil olmak üzere yeni nesil elektrikli araçların tanıtımıyla ilk kez kullanıldı.

İki yana açılmış elleri temsil eden tasarım, Honda'nın mobilitenin olanaklarını genişletme ve dünya genelinde insanların ihtiyaçlarına hizmet etme konusundaki kararlılığını yansıtmasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

