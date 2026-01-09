Honduras'ta Milletvekili Patlayıcıyla Yaralandı - Son Dakika
Honduras'ta Milletvekili Patlayıcıyla Yaralandı

09.01.2026 10:35
Gladys Aurora Lopez, Tegucigalpa'da el yapımı patlayıcı saldırısında yaralandı. Durumu stabil.

(ANKARA) - Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da ABD'ye yakınlığıyla bilinen Ulusal Parti'nin milletvekili Gladys Aurora Lopez, Ulusal Kongre binasına geldiği sırada kendisine doğru atılan, el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bir patlayıcıyla vuruldu. Lopez saldırıdan yaralı şekilde kurtuldu.

Görüntülerde patlayıcının doğrudan Lopez'e isabet ettiği, ortalığın dumanla kaplandığı ve milletvekilinin sırtı ile başından yaralanarak yere yığıldığı görülüyor. Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Ulusal Kongre binasının önünde el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bir patlayıcıyla vurulan Lopez yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, durumunun ciddi ancak stabil olduğunu açıkladı.

Saldırının, Honduras'ın Ulusal Kongresi'nde bir oturum öncesinde muhalefet destekçileri ile iktidar partisi yanlıları arasında yaşanan çatışmalar sırasında meydana geldiği belirtildi. Lopez'in üyesi olduğu sağcı ve muhafazakar Ulusal Parti, ABD'ye yakınlığıyla biliniyor. Olay, tüm siyasi çevrelerden geniş çapta kınama aldı, kent çevresinde ve merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: ANKA
