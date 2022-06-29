Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini aştı - Son Dakika
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Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini aştı

29.06.2022 15:01
Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini aştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük vaka sayısı, nisandan bu yana ilk kez 2 binin üzerine çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük vaka sayısı, nisandan bu yana ilk kez 2 binin üzerine çıktı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 155'i yurt dışı kaynaklı 2 bin 4 vaka tespit edildi.

Günlük vaka sayısı, 9 Nisan'dan bu yana ilk kez 2 bin eşiğini aştı.

Hong Kong yılbaşında ortaya çıkan Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasını uzun süre kontrol altına almakta zorlanmıştı. Günlük vaka sayısı mart başında 80 bine yaklaşmış, kentteki virüs bağlantılı ölümlerin büyük bölümü bu dönemde görülmüştü.

Kentte mayıs başında sosyal mesafe kısıtlamaların kaldırılmasının ardından uzun süre vaka sayıları düşük seyretmiş, ancak günlük vaka sayıları haziran ortasından itibaren yeniden 1000'i aşmıştı.

Sağlık Koruma Merkezi yetkilisi Albert Au, günlük basın toplantısında, vakalarda endişe verici bir artış görmediklerini belirterek, "Kovid durumu belirli derecede artsa da istikrarlı seyrediyor. Hastane rakamlarına baktığımızda vakaların büyük bölümünün hafif ve hastalık belirtisi göstermeyen vakalar olduğu görülüyor." dedi.

Kentte son 24 saatte vaka sayısı 2 bini aştığı halde virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Hastane Otoritesi Genel Müdürü Lau Ka-hin, vakalardaki artışın hastane işleyişini aksatacak, kapasitesini zorlayacak boyutta olmadığını bildirdi.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 241 bin 435 vaka kaydedildi, 9 bin 399 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini aştı - Son Dakika
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