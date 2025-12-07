Hong Kong'da Yangın Sonrası Seçimler

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 26 Kasım'da Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede 159 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından Yasama Konseyi seçimi için sandık başına gitti.

Bölgede 2021'de seçim yasasında yapılan değişikliklerin ardından gerçekleştirilen ikinci Yasama Konseyi seçiminde oy verme işlemi başladı.

4,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte 161 aday, Yasama Konseyinin 90 sandalyesi için yarışıyor.

Seçimde yalnızca coğrafi olarak belirlenen seçim çevrelerinin temsil edileceği 20 sandalye genel oyla belirleniyor. Baş Yönetici'yi ve Yasama Konseyi üyelerinin bir bölümünü belirlemekle görevli 1500 kişilik Seçim Komitesi 40 sandalyeyi, iş ve meslek odaları ile sektör temsilcileri ise 30 sandalyeyi belirlemek üzere sınırlı oy esasına göre seçim yapıyor.

Genel oyla belirlenecek sandalyeler için 51, Seçim Komitesince belirlenecek sandalyeler için 50, meslek ve sektör temsilcilerinin belirleyeceği sandalyeler için 60 aday yarışıyor.

Seçim için Hong Kong genelinde ve sınır noktalarında kurulan 642 sandık kurulurken oy verme işlemi yerel saatle 23.30'da sona erecek.

Seçime katılım oranının ne olacağı merak konusu

Hong Kong'da 2021'de yapılan seçim kanunu değişikliklerinin ardından yapılan ikinci Yasama Konseyi seçimine katılımın ne oranda olacağı merak konusu.

2021'deki değişikliğin ardından yapılan ilk Yasama Konseyi seçimine katılım oranı yüzde 30,2'de kalmıştı.

Seçimin, 159 kişinin hayatını kaybettiği Tai Po yangının acısının hala taze olduğu bir dönemde yapılması, hükümete güven açısından da sınama olarak görülüyor.

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Seçim sisteminde değişiklik

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart 2021'de Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri kabul etmişti.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişikliklerle yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyinin sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmış, doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü.

Hong Kong Baş Yöneticisi'ni seçmekle görevli Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmış, komitenin Yasama Konseyinin 40 üyesini belirlemesine karar verilmişti.

Konseyin kalan 30 üyesinin ise iş ve meslek odaları ile sektör temsilcileri tarafından seçilmesi öngörülmüştü.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.