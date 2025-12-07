Hong Kong Turizm İstatistikleri: Yüzde 12 Artış

HONG KONG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong bölgesine 2025'in ilk 11 ayında gelen turist sayısı, 15. Çin Ulusal Oyunları ve diğer büyük etkinliklerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin kültür, spor ve turizm sekreteri Rosanna Law, ilk 11 ayda kente gelen turist sayısının yaklaşık 45 milyona ulaştığını ve bunun 2024 yılındaki toplamı aştığını söyledi.

Law, mart ayında açılan Kai Tak Spor Parkı'nın, 15. Çin Ulusal Oyunları'nın bazı etkinliklerine ev sahipliği yaparak Hong Kong'un büyük etkinlikler düzenleme konusundaki güvenini ve kapasitesini artırdığını belirtti.

Guangdong, Hong Kong ve Makao tarafından ortaklaşa düzenlenen 15. Çin Ulusal Oyunları'nın spor etkinlikleriyle seyahat imkanlarını birleştirdiğini vurgulayan Law, Hong Kong turizm sektörünün işleri desteklemek amacıyla Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi içinde tur hizmetleri sunmaya başladığını ifade etti.