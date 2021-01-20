Honor, CES 2021'de Honor Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı - Son Dakika

Honor, CES 2021'de Honor Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı

20.01.2021 10:57
Honor, CES 2021'de Honor Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı, System.String[]

Honor, salgın nedeniyle bu yıl dijital olarak düzenlenen dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES'te yeni ürünlerini tanıttı.

Honor, salgın nedeniyle bu yıl dijital olarak düzenlenen dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES'te yeni ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor Band 6 ile popüler akıllı bileklerine bir yenisini ekleyen Honor, MagicBook Pro dizüstü bilgisayar serisinin de hızlı şarj özelliğiyle öne çıkacak yeni üyesini kullanıcılara sundu.

1.47 inç'lik AMOLED ekranında 194 x 368 çözünürlüğe sahip olan Band 6, 2.5D kavisli camıyla da oldukça şık bir görünüm sunuyor.

Huawei TruSeen 4.0 7/24 kalp ritim takibi, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü ve Huawei TruSleep detaylı uyku takibi gibi özellikler sunan Band 6, kadınlara yönelik periyod takibiyle de sağlığı her yönüyle kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

10 farklı profesyonel spor modunun yanında yeni ve popüler spor dallarıyla ilgili egzersizleri de takip edebilen Honor Band 6, egzersizi otomatik olarak tespit edip detaylı takip modunu da aktifleştirebiliyor.

Spor takibinde koşu mesafesi, süre, tempo, yakılan kalori gibi değerleri bildiren akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklılığı sayesinde yüzerken de kullanılabiliyor. Hatta yüzme sırasında kulaç frekansı ve yüzme mesafesini de ölçüyor.

14 güne kadar pil ömrüne sahip olan Honor Band 6, yoğun kullanımda bile 10 günlük pil süresi sağlıyor. Manyetik şarj ünitesine kolayca yerleştirilebilen bileklik, hızlı şarj özelliği de barındırıyor. Bu sayede bileklik, sadece 5 dakika şarj edilerek 2 gün boyunca kullanılabiliyor. Bluetooth üzerinden telefon aramalarını ve bildirimleri anında gösterirken, akıllı telefonun kamera deklanşörü olarak da görev alabiliyor.

Honor Band 6, meteor siyahı, martı grisi ve mercan pudrası gibi renk seçeneklerine sahip.

CES kapsamında tanıtılan ürünler arasında en iyileri ödüllendiren Newsweek, Android Authority ve Tech Radar gibi yayınlardan tam puan alan HONOR Band 6, Android Authority tarafından CES 2021'in "En İyileri" ödülüne layık görülürken, CES 2021'in "En İyi Giyilebilir Teknolojileri" arasına girmeyi başardı.

Honor MagicBook Pro 2021

CES 2021'de tanıtılan bir diğer Honor ürünü ise hafif ancak güçlü, taşınabilir dizüstü bilgisayar MagicBook Pro 2021 oldu.

Gücünü Intel Core i5-10210U işlemciden alan Honor MagicBook Pro 2021, barındırdığı NVIDIA GeForce MX350 özelliğiyle de grafik gücünü ortaya koyuyor.

16.1 inç'lik Full HD ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, bu panelde yüzde 100 sRGB kapsamı sunarak özellikle tasarımcılar ve profesyonellerin işini kolaylaştırıyor.

16 GB'lık DDR4 belleğe ve 512GB'lık NVMe SSD depolamaya sahip olan bilgisayar, gizli pop-up web kamerası ve birden fazla giriş-çıkış yuvasıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor.

56Wh'lık batarya barındıran Honor MagicBook Pro 2021, tek şarjda 11 saate kadar çalışma imkanı tanıyor. Hızlı şarj özelliği de olan bilgisayar, sadece 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşarak taşınabilirliği de bir üst seviyeye çıkarıyor.

Huawei, Amoled, Yüzme, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor, CES 2021'de Honor Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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