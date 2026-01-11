Hornets Utah'ı Farklı Geçti - Son Dakika
Hornets Utah'ı Farklı Geçti

11.01.2026 11:14
Charlotte Hornets, Utah Jazz'ı 150-95 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı.

NBA'de Charlotte Hornets, deplasmanda oynadığı Utah Jazz'ı 150-95'lik skorla yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Charlotte Hornets, Delta Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 150-95'lik skorla mağlup etti. Ligdeki 14. galibiyetini elde eden Charlotte'da Tre Mann 20 sayı, Brandon Miller 18 sayı ve LaMelo Ball da 17 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Utah'ta ise Brice Sensabaugh 25 sayı ve Isaiah Collier da 17 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 146 - Minnesota Timberwolves: 134

Indiana Pacers: 123 - Miami Heat: 99

Detroit Pistons: 92 - Los Angeles Clippers: 98

Boston Celtics: 95 - San Antonio Spurs: 100

Chicago Bulls: 125 - Dallas Mavericks: 107

Utah Jazz: 95 - Charlotte Hornets: 150 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Charlotte Hornets, Utah Jazz, Spor

Son Dakika Spor Hornets Utah'ı Farklı Geçti - Son Dakika

