Hozat'ta Hamile Kadın Kurtarıldı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Türktaner köyüne bağlı Merecik mezrasında yaşayan 6,5 aylık hamile S.T. rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Karlı yollarda ilerleyerek mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahalesini köyde yaptıkları S.T'yi ambulansla Hozat Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Bölgede aralıklarla devam eden kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.