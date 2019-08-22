HP'nin en yeni oyun kulaklığı aktif soğutma ve gürültü önleme sunuyor

HP, Gamescom 2019 için, rekabetçi oyunu daha konforlu hale getirmesi gereken özelliklere sahip üst düzey bir oyun kulaklığı olan; Omen Mindframe Prime ile başlayan bir dizi yeni oyun ürününü tanıttı.



HP'nin daha büyük kulak pedlerine yerleştirilmiş yeni bir grafit ısı yayıcı özelliğine sahip "Frostcap" aktif soğutması sayesinde kulaklarınız daha az ısınıyor. Aynı zamanda, mekansal farkındalığı artıran, 7.1 sesin nereden geldiğini bulabilmeniz için yerleşik bir surround ses sunuyor.



Diğer özellikler arasında oda gürültüsünü engelleyen çevresel gürültü önleyici mikrofonlar bulunuyor. Böylece ekip arkadaşlarınız sizi daha net duyabilir; 10 bant grafik ekolayzır ve ön ayarlara sahip Omen Audio Lab, 7.1 surround ve ENC mikrofonlar için ses seviyesi özelleştirme ve açma/ kapama anahtarları ile daha özellikli bir ses kalitesine sahip olabilirsiniz.



Fiyat konusuna gelince Ocak ayında ABD'de 200 Dolara, Ağustos ayında ise Avrupa pazarında 200 Euro'ya satılacak.



HP ayrıca Omen X 27 oyun monitörü ile oyun oynamanızı oldukça kolaylaştırıyor.

2.560 x 1.440 piksel sayısıyla oyun çözünürlüğü için ideal noktaya ulaşırken, DCI P3 yüzde 90 renk gamı ??ile yüksek dinamik aralık (HDR) video sunuyor. En önemlisi 240 Hz yenileme hızı, 1ms tepkime süresi ve AMD Radeon FreeSync 2 HDR uyumluluğu ile görüntü kalitesi sunuyor.



Tüm bunları incecik çerçeveli bir oyun odaklı tasarım ile sunuyor. Samsung'un yeni 32-inçlik Space Gaming Monitör gibi duvara dayamak zor. Yine de HP OMEN X 27 eylül ayında 650 dolara satışa sunulacak.



HP ayrıca bir kaç orta sınıf daha uygun bütçeli oyun masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarını da duyurdu.

Bunlarda ilki 15L tasarımla yer kazanmak için tasarlanan Pavillion Gaming Desktop modeli. 9 nesil Intel i7 8 çekirdekli veya 3. nesil AMD Ryzen 7 8 çekirdekli işlemciler; NVIDIA GeForce RTX 2070 ve RTX 2060 Sğper GPU ve 32GB'a kadar DDR4 bellek seçenekleri sunuyor.



Herşeyden önemlisi her parçası yükseltilebilir. Ağustos ayında 700 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



HP Pavillion Gaming 15 Dizüstü Bilgisayarı ise HP'nin ilk AMD CPU'lu oyun dizüstü bilgisayarı olarak dikkati çekiyor. Ryzen 7 CPU'ya sahip. Bununla birlikte GPU, bir GeForce GTX 1660Ti Max-Q modeline kadar olan NVIDIA'dır. 144 Hzlik, mikro kenar çerçeveler ve genişletilmiş portlara sahip olursunuz. Eylül ayından itibaren 800 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak.