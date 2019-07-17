Hrant Dink cinayeti - Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl hapis cezası verildi
3 saat önce
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Hrant Dink Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:52 Kaynak: AA
'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel
'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast
'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal
'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
HDP, PKK'nın mayınıyla ölen Ayaz ve Nupelda'yla ilgili açıklama yaptı Mahkemede katilin adını duyan babadan sert tepki: Ona 'Uğur' demeyin TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek