Son Dakika Haberleri: Hrant Dink cinayeti - Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel Haber

Hrant Dink cinayeti - Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl hapis cezası verildi

3 saat önce

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Hrant Dink cinayeti - Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl hapis cezası verildi
Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Hrant Dink, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, PKK'nın mayınıyla ölen Ayaz ve Nupelda'yla ilgili açıklama yaptı Mahkemede katilin adını duyan babadan sert tepki: Ona 'Uğur' demeyin TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:05:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hrant Dink cinayeti - Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl hapis cezası verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]