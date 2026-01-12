Hristodulidis İddialarla Sarsıldı: İki İstifa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Hristodulidis İddialarla Sarsıldı: İki İstifa

12.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs'ta Hristodulidis'in seçim harcamaları iddiaları sonrası iki üst düzey istifa gerçekleşti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde GKRY lideri Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddiasının ardından Rum Başkanlık Bürosu Müdürü Haralambos Haralambus istifa etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in eşi Lady Philippa Karsera, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan baskıların ardından sivil toplum kuruluşu (STK) olan Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Philippa Karsera'nın ardından Rum Başkanlık Bürosu Müdürü Haralambos Haralambus da sabah saatlerinde istifa etti. Haralambus paylaşımında, "Son günlerde, Hristodulidis'e şahsen zarar vermek, hükümeti sorgulamak ve vatanımızın imajını zedelemek için hedefli bir çaba sarf edildiğini" kaydederek, Başkan ve hükümetin yoğun, sistematik ve zorlu çalışmaları sonucunda son üç yılda elde edilen başarılardan gurur duyarak görevinden ayrıldığını belirtti.

Hristodulidis'in eşi istifa etmişti

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddiasının ardından Hristodulidis ve ailesi, eleştirilerin hedefi olmuştu. Hristodulidis'in eşi Lady Philippa Karsera, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan baskıların ardından sivil toplum kuruluşu Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti Karsera, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saat içerisinde sosyal medya hesapları üzerinden kendisi ve çocukları hakkında yanlış haberler, iftira niteliğinde yorumlar ve asılsız davranış iddialarının dolaşıma sokulduğunu ifade etmişti. Bu paylaşımların eleştirel süzgeçten geçirilmeden kitlesel şekilde çoğaltılmasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Karsera, söz konusu saldırıların kendisinin ve ailesinin temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini ve açık biçimde iftira içerdiğini aktarmıştı. Hristodulidis'in eşi olmanın bu tür saldırıları haklı ya da mazur kılmadığını belirten Karsera, kişinin haklarını savunmasının yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğuna inandığını aktararak, hukuki sürecin de başlatıldığı bilgisini vermişti.

Hristodulidis'in seçimde finansman ihlali yaptığı iddiası

GKRY'de 8 Ocak'ta internete sızdırılan bir video ile GKRY lideri Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edilmişti. Bazı bölümleri gizli çekilen sekiz dakikalık videoda GKRY'nin eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, "Seçimlerde yaklaşık 1 milyon euroluk bir üst sınır var. Bu yüzden bazen bu bütçenin üzerine çıkabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden parayı nakit olarak harcıyorlar. Size söylediğim şey bu, bu nakit para" dediği duyulmuştu. Hristodulidis'in nakit paraya ihtiyacı olduğunda eşi Philippa Karsera'nın kız kardeşi Kristia Karsera ile evli olan Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus'u aradığı öne sürülen videoda, Hristodulidis'in Karsera'nın söz konusu paraları "bağış" adı altında aldığı iddia edilmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güney Kıbrıs, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Hristodulidis İddialarla Sarsıldı: İki İstifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:18
Süper Kupa Finali Sonrası TFF Yöneticileri Arasında Gerginlik
Süper Kupa Finali Sonrası TFF Yöneticileri Arasında Gerginlik
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:22:36. #7.11#
SON DAKİKA: Hristodulidis İddialarla Sarsıldı: İki İstifa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.