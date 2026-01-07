Hristodulidis ve Badawi'den Derinleşen İşbirliği Vurgusu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi??????? ile görüşmesinde, işbirliğinin ve ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Hristodulidis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı açılış töreni marjında Badawi ile bir araya gelmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmeyi oldukça yapıcı olarak nitelendiren Hristodulidis, AB ile Mısır arasındaki "stratejik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin" öneminin altını çizdi.

AB Dönem Başkanlığı sürecinde, GKRY'nin Mısır ile AB arasındaki işbirliğinin "devam etmesi ve güçlenmesi" için tutarlı bir şekilde çaba göstereceğini aktaran Hristodulidis, "ortak önceliklerin ileriye taşınması için yakın koordinasyonun gerekliliğine" değindi.

Hristodulidis ayrıca, enerjinin "gündemdeki temel konulardan biri" olduğunu da ifade etti.