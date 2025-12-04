HSK'dan 1351 Hakim ve Savcı Ataması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

HSK'dan 1351 Hakim ve Savcı Ataması

HSK\'dan 1351 Hakim ve Savcı Ataması
04.12.2025 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HSK, 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayını atadı. 1204'ü adli, 147'si idari yargıda.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre atandı.

1351 HAKİM VE SAVCI ATANDI

Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı. Toplamda bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcısı, HSK Atama, Hakim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HSK'dan 1351 Hakim ve Savcı Ataması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa yürüyüşünde tarihi keşif Lahiti oluk diye kullanmışlar Doğa yürüyüşünde tarihi keşif! Lahiti oluk diye kullanmışlar
Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun’dan ilk açıklama Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun'dan ilk açıklama
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı
Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Putin’in “Savaşa hazırız“ restine NATO’dan yanıt Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan yanıt

23:23
ABD’de F-16 savaş uçağı düştü
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
23:18
Daha imzası bile kurumamıştı Salah’ın yeni adresi duyuruldu
Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu
22:43
’’Sergen Yalçın’ı seviyor musun’’ sorusuna Aboubakar’dan bomba cevap
''Sergen Yalçın'ı seviyor musun?'' sorusuna Aboubakar'dan bomba cevap
22:20
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim
21:21
Özgür Özel “Bunun altında yokuz“ diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
Özgür Özel "Bunun altında yokuz" diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
21:11
Borsa manipülasyonu soruşturmasında illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
Borsa manipülasyonu soruşturmasında illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 01:43:21. #.0.5#
SON DAKİKA: HSK'dan 1351 Hakim ve Savcı Ataması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.