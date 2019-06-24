Son Dakika Haberleri: Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı'na dava açtı
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Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı'na dava açtı

41 dakika önce

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'deki şubesi, şirketin test için gönderdiği donanımlara el koyması nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı'na Washington mahkemesinde dava açtı.

Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı'na dava açtı, System.String[]

Dava dosyasında yer alan detaylara göre, Huawei 2017 yılında bir bilgisayar serveri ve bir Ethernet anahtarı dâhil Çin'de üretilen bazı telekomünikasyon donanımlarını Kaliforniya'daki bağımsız bir laboratuvara sertifika testi yapılmak üzere gönderdi. Laboratuvardaki incelemeleri tamamlandıktan sonra donanımların Çin'e yollanması planlanmıştı. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı Eylül 2017'de söz konusu donanımlarla ilgili ihracat izninin alınmamasını gerekçe göstererek donanımlara el koydu.

Huawei'den yapılan açıklamada, neredeyse 2 yıldır söz konusu donanımların Çin'e nakledilip nakledilemeyeceğine dair ABD Ticaret Bakanlığı'ndan bir karar çıkmasını bekledikleri belirtildi. Bakanlığın söz konusu donanımları Huawei'e iade tarihini ertelemesi, yasadışı bir girişim olarak nitelendirildi.

Huawei'nin avukatları ise ABD'nin ihracatla ilgili düzenlemeleri gereğince ülke sınırları dışında üretilen donanımların imal edildiği ülkeye gönderilmesi için ihracat iznine gerek olmadığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:41 Kaynak: Bültenler
Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Güncel
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