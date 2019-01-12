Son Dakika Haberleri: Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine Katılmama Kararı...

Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine Katılmama Kararı...

1 saat önce

IHAAW112148-SIY/12-01-2019- Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine Katılmama Kararı..., System.String[]
IHAAW112148-SIY/12-01-2019

- Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararlarının boykot olmadığını dile getiren Şahin, ileriye dönük hedefe ulaşma ve ekonomik nedenlerden dolayı böyle bir karar verdiklerini belirtti. 12.01.2019 11: 21: 48 TSI
NNNN - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Hüda Par, Politika
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