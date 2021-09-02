Üye Girişi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "seçim barajı" değerlendirmesi - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "seçim barajı" değerlendirmesi

02.09.2021 17:07

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra herhangi bir oranda seçim barajının olmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra herhangi bir oranda seçim barajının olmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur. Baraj tamamen sıfırlanmalıdır. HÜDA PAR'ın seçim barajıyla ilgili görüşü budur." dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Belediyesini ziyaret eden Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'lı Belediye Başkanı Samir Özhan ile görüştü.

Belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen Yapıcıoğlu, belde esnafını da ziyaret etti. Yapıcıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kıt imkanlara rağmen beldede güzel hizmetler yapıldığını söyledi.

Yapıcıoğlu, seçim barajına ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra herhangi bir oranda seçim barajının olmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur. Neden yoktur? Temsilde adalet, yönetimde istikrara feda ediliyordu ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde zaten bir tek kişi cumhurbaşkanı seçilir ve bu cumhurbaşkanının seçilmek için yüzde 50'den fazla oy almasına ihtiyaç vardı. Birinci turda olmazsa mutlaka ikinci turda adaylardan bir tanesi bu oyu alır ve cumhurbaşkanı seçilecektir. Yani hükümetin seçilememesi veya hükümetin oluşturulamaması gibi bir risk yoktur. Yani yönetimde istikrar garanti altındadır. Öyleyse artık temsilde adalet feda edilmemelidir. Öncesinden de feda edilmesi zaten doğru değildi ama bu şartlarda hiç değildir. Baraj tamamen sıfırlanmalıdır. HÜDA PAR'ın seçim barajıyla ilgili görüşü budur."

Yapıcıoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları aşı olmaya davet etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan seçim barajı değerlendirmesi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan seçim barajı değerlendirmesi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan seçim barajı değerlendirmesi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan seçim barajı değerlendirmesi

Zekeriya Yapıcıoğlu, Hür Dava Partisi, cumhurbaşkanı, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'seçim barajı' değerlendirmesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde 20:45 Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor 20:26 Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı 19:59 Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı
Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı 19:05 Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi 18:52 Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum 18:46 Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum
Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak 17:41 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek         
21:00
Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı         
20:43
AK Parti ve MHP'nin AK Parti ve MHP'nin "Yüzde 7 baraj" anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı         
20:15
Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı Fenerbahçe, 35 yaşındaki orta saha Nabil Dirar'la yolları resmen ayırdı         
19:43
Genç kız Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı         
19:01
Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı         
18:52
Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz         
18:10
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
16:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım         
11:16
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 21:17:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "seçim barajı" değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement