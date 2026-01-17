Hull City, Southampton\'ı Deplasmanda Yendi

İNGİLTERE Championship'in 27'nci haftasında Hull City deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

Geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden ve ligin kadro değeri en yüksek takımlarından biri olan Southampton'ı deplasmanda mağlup eden Hull City, son 7 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, maç eksiği olmasına rağmen 44 puanla ligde 5'nci sıraya yükseldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, aldığı bu galibiyetle play-off yolundaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.