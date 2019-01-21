Hulusi Akar: "İçimizdeki Hainler Temizlendikçe Sayımız Azalmakla Beraber Çok Daha Güçlendiğimizi...
44 dakika önce
Hulusi Akar: "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayımız azalmakla beraber çok daha güçlendiğimizi bizzat gördük" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Her türlü teröristle yurt içi ve yurt dışında mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz" "En radikal DEAŞ teröristleri göğüs göğüse çatışılarak...
Hulusi Akar
: "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayımız azalmakla beraber çok daha güçlendiğimizi bizzat gördük" Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar:
"Her türlü teröristle yurt içi ve yurt dışında mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz"
"En radikal DEAŞ teröristleri göğüs göğüse çatışılarak kazdıkları çukurlara gömülmüşlerdir. 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir"
"Subay, astsubay yetiştirme faaliyetlerimiz devam etmekte, sayısal bir sıkıntımız olmayacak bir şekilde her türlü tedbir alındı"
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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