Hülya Koçyiğit: Bana iftira atıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hülya Koçyiğit: Bana iftira atıldı - Son Dakika Magazin

Hülya Koçyiğit: Bana iftira atıldı

6 saat önce

Yaşar Okuyan, Halk TV'de yayınlanan programında ünlü sanatçının "Emekliler devlete yüktür" dediğini iddia etti.

Hülya Koçyiğit: Bana iftira atıldı, System.String[]

Yaşar Okuyan, Halk TV'de yayınlanan programında ünlü sanatçının "Emekliler devlete yüktür" dediğini iddia etti.


Okuyan'ın bu iddiayı ortaya atmasının ardından Koçyiğit, Twitter'da 'en çok konuşulanlar' listesine girdi. Konu hakkında açıklama yapan Koçyiğit şunları söyledi:


"Hakkımdaki bu iddia inanılmaz derecede beni üzdü. Bu iddiayı öne süreni, bunu kanıtlamaya davet ediyorum. Ben SODER'de (Sinema Oyuncuları Derneği) yönetici olduğum yıllarda ve son Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda meslek arkadaşlarımın emekliliklerinin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için canımı dişime katmış çalışırken hakkımdaki bu iddia gerçekten bir iftiradır. Emeklilik herkesin en doğal hakkıdır. Keşke en iyi koşullarda herkes emekli olabilse ve yıllar boyu çalıştığının karşılığını ömür boyu alabilse."


Koçyiğit'in menajeri Bircan Usallı Silan da Yaşar Okuyan'ın bir sonraki programında Koçyiğit'ten özür dileyeceğini belirtti:


"Yaşar Okuyan, Facebook'ta paylaşılan yalan bir beyandan yola çıkmış, kendisi de bunun farkına vardı ve üzüldüğünü söyledi."

Yaşar Okuyan, Twitter, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:42 
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YORUMLAR (1)
  • Der mi der: Demiştir bu yalaka. Kendileri,damatları akp den neler aldılar. Bunlardan biri antalya konyaaltı plajının 22 km lik kesiminde tüm sosyal donatılarının ihalesi,bir damadı trt nin kadrolu her şeyi,diziler,belgeseller,reklmlar.. kısaca bunların karnı tok,tuzu kuru ama hala gözleri aç.yalakalik uğruna bu söz birinin hoşuna gitsin biraz daha versin diye inanın der bu kadın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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