Hülya Koçyiğit, Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ına seslendi: Hep mukayese edilecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hülya Koçyiğit, Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ına seslendi: Hep mukayese edilecekler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hülya Koçyiğit, Susuz Yaz\'ın yeni Bahar\'ına seslendi: Hep mukayese edilecekler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen söyleşide başrolünü oynadığı Susuz Yaz'ı anlattı ve Kanal D'de dizi olarak ekrana gelecek yeni uyarlamanın Bahar'ı Lizge Cömert ile kuliste buluştu.

Türk sinemasına ilk Altın Ayı ödülünü getiren 1963 yapımı "Susuz Yaz" filminin başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit, filmin 63 yıl sonra dizi olarak çekilen yeni uyarlamasında aynı karakteri canlandıran Lizge Cömert ile Antalya'da bir araya geldi.

Buluşma, Antalya'da süren COP31 İklim Zirvesi kapsamında filmin özel gösteriminin ardından yapılan söyleşide gerçekleşti. Metin Erksan'ın yönettiği filmde Bahar'ı oynayan Koçyiğit, sete konservatuvar öğrencisiyken geldiğini anlatarak "Ben oyuncu olmaya çok erken yaşta karar verdim" dedi. Filmin gerçek olaylardan esinlendiğini belirten usta oyuncu, "Hikayemiz gerçek olaylara dayanıyor. İzmir Urla'daki Bademler Köyü'nde geçiyor" ifadelerini kullandı.

DHA'ya konuşan Koçyiğit, Ay Yapım imzalı yeni dizinin Kanal D'de yayımlanacak olmasından duyduğu heyecanı şu sözlerle anlattı: "Günümüzde Kanal D'de yakında yayınlanmaya başlayacak Susuz Yaz dizisi beni çok heyecanlandırdı. Ben de baştan sona izleyeceğim. Merakla bekliyorum."

Söyleşinin ardından kuliste Lizge Cömert ile görüşen Koçyiğit, genç oyuncuya başarı diledi. Koçyiğit, "Filmi izleyen çok insan merak edecek ve izleyecek. Genç arkadaşlarımın görevi bize nazaran zor. Hep mukayese edilecekler. Başaracaklarına inanıyorum" dedi.

Çekimleri Adana'da süren dizide Bahar'a hayat veren Cömert ise "Ortak bir hikayeyi farklı şekilde yorumlayacağız. Çok heyecanlıyım, izledikten sonra düşüncenizi çok merak ediyorum" diye konuştu. İki oyuncu sohbetin sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hülya KoçyiğitAntalyaKanal DMagazinCOP31BaharSusuzDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Ali Koç’tan dikkat çeken “Türkiye“ hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı
Cemre Baysel’le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı Paylaşımını anında geri çekti ama nafile Cemre Baysel'le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
23:44
Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızını istiyor
Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor
23:36
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
22:51
Tam 34 kilo verdi Yeni halini görenler tanıyamıyor
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
22:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 23:49:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Hülya Koçyiğit, Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ına seslendi: Hep mukayese edilecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android