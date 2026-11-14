Hülya Koçyiğit, Susuz Yaz\'ın yeni Bahar\'ına seslendi: Hep mukayese edilecekler

Türk sinemasına ilk Altın Ayı ödülünü getiren 1963 yapımı "Susuz Yaz" filminin başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit, filmin 63 yıl sonra dizi olarak çekilen yeni uyarlamasında aynı karakteri canlandıran Lizge Cömert ile Antalya'da bir araya geldi.

Buluşma, Antalya'da süren COP31 İklim Zirvesi kapsamında filmin özel gösteriminin ardından yapılan söyleşide gerçekleşti. Metin Erksan'ın yönettiği filmde Bahar'ı oynayan Koçyiğit, sete konservatuvar öğrencisiyken geldiğini anlatarak "Ben oyuncu olmaya çok erken yaşta karar verdim" dedi. Filmin gerçek olaylardan esinlendiğini belirten usta oyuncu, "Hikayemiz gerçek olaylara dayanıyor. İzmir Urla'daki Bademler Köyü'nde geçiyor" ifadelerini kullandı.

DHA'ya konuşan Koçyiğit, Ay Yapım imzalı yeni dizinin Kanal D'de yayımlanacak olmasından duyduğu heyecanı şu sözlerle anlattı: "Günümüzde Kanal D'de yakında yayınlanmaya başlayacak Susuz Yaz dizisi beni çok heyecanlandırdı. Ben de baştan sona izleyeceğim. Merakla bekliyorum."

Söyleşinin ardından kuliste Lizge Cömert ile görüşen Koçyiğit, genç oyuncuya başarı diledi. Koçyiğit, "Filmi izleyen çok insan merak edecek ve izleyecek. Genç arkadaşlarımın görevi bize nazaran zor. Hep mukayese edilecekler. Başaracaklarına inanıyorum" dedi.

Çekimleri Adana'da süren dizide Bahar'a hayat veren Cömert ise "Ortak bir hikayeyi farklı şekilde yorumlayacağız. Çok heyecanlıyım, izledikten sonra düşüncenizi çok merak ediyorum" diye konuştu. İki oyuncu sohbetin sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.