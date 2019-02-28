Son Dakika Haberleri: Hürkuş-C Mat Siyaha Boyandı

Hürkuş-C Mat Siyaha Boyandı

45 dakika önce

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talebi üzerine, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyandı.

Hürkuş-C Mat Siyaha Boyandı, System.String[]
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talebi üzerine, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyandı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, tasarımı da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ait olan HÜRKUŞ uçağı projesinde, ilk etapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için 18 uçak siparişi verilmesi öngörüldüğü kaydedildi. Öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na, operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlayacak HÜRKUŞ-C, jandarma pilotlarının talebiyle mat siyaha boyandı. HÜRKUŞ-C'nin, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerini düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyanan HÜRKUŞ-C'nin, mart ayı içinde, TÜBİTAK SAGE'nin Togan mühimmatı atmasının planlandığı da bildirildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz

İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak Magandanın Ambulansa Yol Vermeme Çabası Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürkuş-C Mat Siyaha Boyandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]