Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu

Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, "Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay'ın listesini sunduk. Beşiktaş'ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş'ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:



Başkan Adayı Hürser Tekinoktay



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



Tamer Mert



Doç. Dr. Emre Esen



Temuçin Tüzecan



Emir Tamer



Mehmet Bilal Özokur



Ercan Ozan



Levon Kamer Dökmeciyan



Ersan Aksoylu



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ



Aker Çıtak



Murat Guci Geçgil



Mehmet Terzi



Çağrı Göksel



Tunga Fişekçioğlu