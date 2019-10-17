Son Dakika Haberleri: Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu
Son Dakika Spor Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu

Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu

1 saat önce

Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, "Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay'ın listesini sunduk. Beşiktaş'ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz.

Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu, System.String[]

Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, "Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay'ın listesini sunduk. Beşiktaş'ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş'ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:


Başkan Adayı Hürser Tekinoktay


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Tamer Mert


Doç. Dr. Emre Esen


Temuçin Tüzecan


Emir Tamer


Mehmet Bilal Özokur


Ercan Ozan


Levon Kamer Dökmeciyan


Ersan Aksoylu


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ


Aker Çıtak


Murat Guci Geçgil


Mehmet Terzi


Çağrı Göksel


Tunga Fişekçioğlu

Beşiktaş, Çıtak, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu
Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]