Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine yatırılan 92 yaşındaki Cindoruk'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Merkez Ankara Temsilcisi ve önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez ile telefonda görüşerek Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Özel, Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933 yılında İzmir'de doğan Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun oldu ve genç yaşta Demokrat Parti gençlik kollarında siyasete adım attı.

14 Mayıs 1985 tarihinde Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçildi. Genel başkanlık makamını, siyasi yasağı biten Süleyman Demirel'e bıraktıktan sonra 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yaptı.17 Nisan 1993 günü, cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü üzerine cumhurbaşkanlığını vekâleten üstlendi ve 16 Mayıs'a kadar bu görevi sürdürdü.

Cindoruk, siyasi yaşamında Doğru Yol Partisi, Demokrat Türkiye Partisi ve Demokrat Parti gibi partilerde üst düzey görevlerde bulundu.