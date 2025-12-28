Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda
28.12.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırılan Türk siyasetinin önemli isimlerinden, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine yatırılan 92 yaşındaki Cindoruk'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Merkez Ankara Temsilcisi ve önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez ile telefonda görüşerek Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Özel, Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933 yılında İzmir'de doğan Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun oldu ve genç yaşta Demokrat Parti gençlik kollarında siyasete adım attı.

14 Mayıs 1985 tarihinde Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçildi. Genel başkanlık makamını, siyasi yasağı biten Süleyman Demirel'e bıraktıktan sonra 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yaptı.17 Nisan 1993 günü, cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü üzerine cumhurbaşkanlığını vekâleten üstlendi ve 16 Mayıs'a kadar bu görevi sürdürdü.

Cindoruk, siyasi yaşamında Doğru Yol Partisi, Demokrat Türkiye Partisi ve Demokrat Parti gibi partilerde üst düzey görevlerde bulundu.

Kaynak: AA

Hüsamettin Cindoruk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail bayraklı kıyafet giydi Nedeni de skandal İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen’den açıklama geldi Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
Guatemala’da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti Guatemala'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı
Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kurtulan yaralı: Şoför, “Koltuklara tutunun“ diye bağırıyordu 5 kişinin öldüğü kazadan kurtulan yaralı: Şoför, "Koltuklara tutunun" diye bağırıyordu

22:27
Sahnede korku dolu anlar Aslı Bekiroğlu’nun kafasına kapı düştü
Sahnede korku dolu anlar! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü
22:08
Güllü’nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: Ablamın böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri var
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: Ablamın böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri var
21:42
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe’ye Alman panzeri
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri
21:38
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago’da bir araya geldi
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi
20:02
Suriye’de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı
Suriye'de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı
18:24
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi 17 ilde eğitime ara
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 17 ilde eğitime ara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 00:17:37. #7.11#
SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.