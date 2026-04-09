Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik personel” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli A.A.’nın, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

UŞAK BELEDİYESİ SORUŞTURMASI BORNOVA BELEDİYESİ'NE SIÇRADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma' operasyonu kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı ile irtibatlı bir şahsın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı yönündeki sosyal medya platformlarında öne sürülen iddiaları takibe almıştı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şüphelinin belediye kadrosunda görünmesine rağmen mesaiye gitmediği belirlenmişti.

USULSÜZ MAAŞ İDDİASI

Açık kaynaklarda yer alan paylaşımlarda, şüphelinin Bornova Belediyesi'nde hiçbir görev yapmadan düzenli olarak maaş ödemesi aldığı bilgisi yer aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen teknik çalışmalarda, bu durumun kamu zararına yol açtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili yapılan kimlik tespit çalışmaları neticesinde A.A. isimli şüpheli belirlenmişti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda A.A. ve olayla bağlantılı Bornova Belediyesi yetkilileri hakkında yasal işlem başlatmıştı. Şüpheliler hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti. Soruşturmanın Uşak Belediyesi ile olan irtibat noktaları üzerinden titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

İŞE ALDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Ömer Eşki, "bankamatik personel" ile ilgili iddiaların ardından yaptığı yazılı açıklamada Özkan Yalım'ın ricasıyla A.A.'yı Bornova Belediyesi'nde işe başlattığını kabul etmişti. A.A'nın Bornova Belediyesi'nde 5 ay 8 gün çalıştığını ve bu süre kapsamında oluşan tüm kamu zararının kendisi tarafından karşılanacağını söylemişti.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.